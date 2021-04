Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit al unui baiat disparut, in urma cu aproape trei luni in Arad, ar fi fost gasit, sambata, la marginea localitații Vanatori, in apropierea unei paduri. Postul de politie Mișca, din județul Arad, a fost sesizat de catre un cioban aflat in zona localitații Vanatori, despre faptul ca…

- Sebi, copilul disparut la Arad, a fost gasit mort Micuțul Corbei Sebastian Ionel, in varsta de 7 ani, nu putea fi gasit nicaieri din luna ianuarie. Sute de persoane l-au cautat, fara niciun rezultat. Politistii, pompieri, politisti de frontiera, caini de urma, elicopter cu termoviziune, masini dotate…

- Astazi, 3 aprilie 2021 ,in jurul orei 13, postul de politie Mișca din jud. Arad, a fost sesizat de catre un cioban aflat in zona localitații Vanatori, despre faptul ca in extravilanul localitații, la o distanța de aproximativ 9 km The post Cadavrul unui copil, gasit pe camp. Avea imbracamintea si incalțamintea…

- Cautarile lui Sebastian au fost reluate sambata, 16 ianuarie. 16 polițiști și cinci autospeciale, 6 jandarmi cu doua autospeciale, 12 pompieri cu trei autospeciale, 20 de voluntari cu 5 autoturisme de teren și padurari au plecat pe urmele copilul disparut acum o saptamana din Vanatori, un sat din județul…

- Copilul de 7 ani din localitatea Vanatori, județul Arad, disparut sambata de acasa, cautate de sute de angajați ai MAI și de voluntari, nu a fost inca gasit, informeaza Mediafax. ISU Arad anunțat luni seara intreruperea cautarilor copilului de 7 ani. Activitațile, in care sunt implicați…

- Cautarile pentru copilul de 7 ani disparut sau ratacit in padurea de langa satul Vanatori vor fi reluate de dimineata, dupa ce salvatorii l-au cautat fara incetare timp de 24 de ore in toate imprejurimi. Efort masiv de cautare, copilul e in continuare de negasit. Zeci de pompieri, jandarmi, politisti…

- Sute de forțe MAI și voluntari il cauta de aproape 24 de ore pe Sebastian Ionel Corbei, copilul de 7 ani, care a disparut de acasa, din localitatea Vanatori, județul Arad. Mama a alertat autoritațile, inițial spunand ca baiatul era la joaca, apoi ca a plecat la o stana din afara localitații, noteaza…

- Mai multe echipaje de intervenție s-au mobilizat in aceasta seara in zona localitații aradene Vanatori pentru cautarea unui copil care, ieșit la joaca, nu s-a mai intors acasa. „Garda nr 2 de intervenție Chișinau Criș, intervine cu un echipaj SMURD, un echipaj de cautare salvare, șase salvatori cu sprijinul…