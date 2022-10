Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Vladimir Putin a declarat marți ca Rusia nu lucreaza impotriva nimanui pe piețele energetice, la o saptamana dupa ce Washingtonul a criticat decizia OPEC+ de a reduce sever producția de petrol. Vorbind cu președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed al-Nahyan, Putin a…

- Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed al-Nahyan, se va intalni marți cu Vladimir Putin, a anunțat luni agenția de presa a statului, WAM, citata de Reuters. Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a precizat ca aceasta vizita in Rusia are drept scop sa ajute la gasirea…

- Putin iși petrece aniversarea de 70 de ani la Sankt Petersburg, acolo unde sta la adapost intr-unul din palatele sale. El se va intalni cu mai mulți lideri de state ex-sovietice la palatul Konstantin.

- Liderul de Kremlin acuza oficial SUA de distrugerea gazoductului Nord Stream 1. Patru scurgeri de gaz din conductele Nord Stream 1 si 2 ce leaga Rusia de Germania prin Marea Baltica au fost semnalate in aceasta saptamana in zonele economice exclusive ale Danemarcei si Suediei. Vineri, șeful agenției…

- Canalul ucrainean Sirena, dar și canale de Telegram pro-Kremlin au difuzat mai multe videoclipuri cu foști deținuți ruși care lupta in Ucraina. Ei spun ca viața in razboi este mai buna decat in ​​coloniile penitenciare și ca vor sa recruteze mai mulți camarazi, relateaza Blick . Autenticitatea filmarilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 181. Liderul de la Kremlin a decorat-o post-mortem pe Daria Dughina, fiica apropiatului sau Aleksandr Dughin. Totodata, Putin nu va renunta niciodata la Ucraina, este de parere generalul Mircea Mindrescu, care a analizat harta razb

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, luni, o convorbire telefonica cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Potrivit unui comunicat al Guvernului, dialogul a avut loc in contextul proiectelor convenite in cadrul vizitei desfașurate la Abu Dhabi și a discuției telefonice…

- Liderul de la Kremlin se va afla in Orientul Mijlociu in aceasta saptamana, intr-una din rarele sale vizite externe, menita sa demonstreze ca razboiul prelungit și costisitor de pe teritoriul ucrainean nu a diminuat rolul Moscovei pe scena internaționala.