- Arabia Saudita a abolit pedeapsa cu moartea pentru infractiunile comise de minori, a informat duminica un oficial saudit, la cateva zile dupa anuntul abolirii pedepsei cu flagelarea, transmite AFP. Regatul saudit ultra-conservator este acuzat in mod regulat de incalcari ale drepturilor…

- Separatistii din sudul Yemenului au proclamat duminica autonomia, dupa prabusirea unui acord de pace cu Guvernul, complicand un conflict care devasteaza de ani de zile aceasta tara slabita, teatrul unei grave crize umanitare, relateaza AFP.Principalul conflict armat in Yemen are loc intre…

- Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa organizeze la 4 mai o conferinta online a donatorilor, pentru a obtine fonduri de la guverne si organizatii in vederea finantarii cercetarii cu privire la un vaccin impotriva noului coronavirus, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der…

- Arabia Saudita a anuntat luni prelungirea unei interdictii de deplasare totale de 24 de ore, deja in vigoare in unele orase, in alte cateva parti ale teritoriului, inclusiv capitala Riad, pentru a limita pandemia de COVID-19 in cea mai afectata tara araba din Golf, relateaza marti France Presse. Regatul,…

- Cinci ani de razboi în Yemen au avut un „impact devastator” asupra sanatații mintale a copiilor, mulți dintre ei fiind în pragul depresiei, potrivit unui raport al ONG-ului Save the Children, publicat marți. Mai mult de jumatate din cei aproximativ 1.250 de copii intervievați…

- Arabia Saudita a anuntat marti infiintarea a trei noi ministere, dedicate Turismului, Sportului si Investitiilor, potrivit unor decrete semnate de regele Salman bin Abdulaziz care informeaza de asemenea cu privire la o remaniere ministeriala, transmite AFP potrivit Agerpres. Aceste sectoare erau…

- Conferinta internationala a donatorilor organizata luni la Bruxelles a permis colectarea sumei de 1,15 miliarde de euro pentru a ajuta Albania sa se reconstruiasca dupa seismul devastator din noiembrie, a anuntat presedinta Comisiei Europene, relateaza AFP. "Veste buna pentru populatia Albaniei: ne-am…