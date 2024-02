Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dimineata, martorii au raportat bombardamente in sectorul Rafah din extremitatea sudica a Fasiei Gaza. Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat armatei sa pregateasca un „plan de evacuare”.

- Planul israelian de ofensiva la Rafah, ultimul refugiu pentru civilii stramutati din cauza razboiului din Fasia Gaza, este „alarmant”, a declarat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza AFP. „Informatiile despre o ofensiva militara israeliana asupra Rafah sunt alarmante”, a indicat…

- Arabia Saudita a comunicat Statelor Unite ca nu vor exista relatii diplomatice cu Israelul decat daca un stat palestinian independent este recunoscut in granitele din 1967 cu Ierusalimul de Est, iar agresiunea israeliana asupra Fasiei Gaza inceteaza, conform unei declaratii facute miercuri de Ministerul…

- Pakistanul a condamnat cu fermitate miercuri atacurile aeriene din partea Iranului pe teritoriul sau, care au ucis doi copii și au ranit alte trei fete, calificandu-le drept o „incalcare neprovocata a spatiului sau aerian” si avertizand ca va riposta, transmite CNN.Iranul a folosit marți seara „rachete…

- Numarul palestinienilor ucisi in Fasia Gaza a crescut la 20.057 de la inceputul razboiului, a anuntat vineri autoritatea sanitara controlata de Hamas in teritoriu, citata de agentia DPA. In ultimele doua zile, aproximativ 390 de persoane au fost ucise. Un total de 53.320 de persoane au fost ranite,…

- Marea Britanie va efectua zboruri de supraveghere deasupra Israelului si a Fasiei Gaza pentru a ajuta la localizarea ostaticilor detinuti de gruparea islamista palestiniana Hamas, a anuntat Ministerul britanic al Apararii, citat duminica de AFP, conform Agerpres."De la atacurile teroriste din 7 octombrie…

- Ministerul de Externe israelian i-a convocat vineri, 24 noiembrie, pe ambasadorii Spaniei si Belgiei, in urma unor declaratii ale premierilor acestor tari despre razboiul din Fasia Gaza, interpretate de oficialii israelieni drept o "sustinere a terorismului" gruparii palestiniene Hamas, scrie agenția…