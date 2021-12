Arabia Saudită lansează o operaţiune militară ”la scară mare” în Yemen Arabia Saudita a lansat sambata, de Craciun, o ofensiva militara "la scara mare" in Yemen, dupa ce doua persoane au fost ucise, iar alte sapte ranite in primul atac mortal revendicat de catre rebeli huthi in regatul saudit in mai bine de trei ani, relateaza AFP. Riadul intervine in Yemen din 2015, la conducerea unei coalitii care sustine forte guvernamentale yemenite, aflate in razboi de sapte ani impotriva rebelilor huthi, apropiati ai Iranului si care ataca adesea teritoriul saudit din Yemen. Apararea Civila a regatului a anuntat ca doua persoane - un saudit si un yemenit - au fost ucise in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

