Arabia Saudită: Doi israelieni judecaţi pentru spionaj şi planificarea unui atentat Doi arabi israelieni sunt judecati in Arabia Saudita pentru spionaj si pregatirea unui atentat cu ocazia marelui pelerinaj musulman la Mecca, potrivit actului de acuzare si editiei de luni a presei locale, relateaza AFP. Cei doi acuzati au intrat in Arabia Saudit avand pasapoarte ale unui stat arab pentru a efectua "omra", micul pelerinaj, potrivit actului de acuzare a carui copie a fost obtinuta de AFP de la o sursa prezenta la prima audiere. Cei doi au fost pusi sub acuzare de procuratura saudita pentru colaborare "cu Mossadul (serviciul de informatii) israelian, de a fi venit in regat pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un caz de spionaj „in lanț” a fost detaliat pe larg intr-un articol din New York Times, care dezvaluie modul in care spionii israelieni au urmarit, in timp real, cu hackerii guvernului rus cautau in computerele din lumea intreaga numele programelor de spionaj americane.

- Rugaciune in timpul pelerinajului la Mecca, Arabia Saudita (foto: www.en.dailypakistan.com.pk) Chiar daca este greu de crezut, Congresul SUA se ocupa, de ceva timp, de revizuirea exegezelor Coranului si, indeosebi, a rigorilor radicale islamice wahabbite, aplicate in Arabia Saudita. Conform unui proiect…

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP. "Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort…

- Mai multe persoane au fost ranite vineri in nordul Cisiordaniei, teritoriu palestinian ocupat de catre Israel, cand o masina a intrat in multime, in care se aflau si soldati israelieni, a indicat armata israeliana, citata de AFP.Media israeliene au relatat ca s-au inregistrat doi morti si…

- Ambasada Statelor Unite in Turcia, tinta unui atentat sinucigas in 2013, a anuntat duminica seara ca va fi inchisa pentru public luni din cauza unei "alerte de securitate", scrie Agerpres. Aceasta a fost tinta unui atentat sinucigas in 2013, revendicat de o grupare de extrema stanga. Un paznic turc…

- Arabia Saudita a permis pentru prima data inrolarea femeilor in armata. Femeile au timp pana joi pentru a aplica pentru un post de soldat in provinciile Riyadh, Mecca, al-Qassim si Medina, potrivit BBC .

- 18 membri ai unei organizații mafiote rusești sunt judecați de Audiența Naționala din Spania pentru spalare de bani. Liderul rețelei era apropiat de puterea politica de la Kremlin, iar printre acuzați se numara si un fost parlamentar rus.

- Citand o sursa din FSO (Serviciul Federal de Paza si Protectie – n.r.), fostul deputat rus Ilia Ponomarev susține ca inainte de a lua decizia de anexare a Crimeei, elicopterul lui Putin a efectuat o aterizare forțata, iar președintele rus a calificat incidentul ca pe o tentativa de asasinare, pusa la…