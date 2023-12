Arabia Saudită consolidează rolul femeilor în industrie și minerit Ministerul Industriei din Arabia Saudita s-a angajat sa creeze 2,1 milioane de locuri de munca in sectorul de producție industriala. Ministrul adjunct al industriei și resurselor minerale pentru dezvoltarea capacitații umane din Arabia Saudita, Fares bin Saleh al-Saqabi, a declarat ca ministerul a formulat cu succes o strategie de dezvoltare a capacitații umane in industrie și minerit. Al-Saqabi a adaugat ca aceasta strategie, precum și programele naționale care ii susțin obiectivele, vor fi dezvaluite in curand, a informat Agenția de presa saudita. In timpul vizitei sale la Politehnica Industriei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

