- *** SC INSTAL ROS SRL (firma de salubrizare) cu Punctul de Lucru in Zalau, Str.Fabricii nr.30/A, jud.Salaj angajeaza: DIRECTOR TEHNIC Perioada nedeterminata, salar atractiv, se cere studii superioare si experienta de coordonare minimum 3 ani. CV-urile se pot depune la Punctul de Lucru al operatorului…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza lucrarilor de asfaltare a carosabilului, pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti – Costanta, intre kilometrii 29 - 28+500, localitatea Branesti, judetul Ilfov, circulatia este restrictionata pe prima…

- De ce proprietarii de BMW sau Audi par adesea sa conduca ca niste idioti? Este intrebarea de la care a pornit un studiu efectuat in Finlanda, la Universitatea Helsinki. Profesorul Jan-Erik Lonnqvist a pornit de la o observatie comuna, facuta de nenumarati oameni in trafic: soferii de masini BMW sau…

- Elveția ar putea pune capat, prin referendum, liberei circulatii a cetațenilor europeni. Cum ar afecta relația cu UE Guvernul elvetian i-a indemnat marti pe alegatori sa respinga referendumul prin care Partidul Poporului incearca sa puna capat acordului cu UE in ce priveste libera circulatie a persoanelor,…

- Autor: Cornel NISTORESCU Am tot așteptat un țignal, un zvon „pe surse”. Se string oameni la Universitate sau in Piața Victoriei sau in Modrogan. Sau undeva pe la gara. Se dau ordonanțe pe banda rulanta pentru tot soiul de clienți. Parca se baga legi intr-un cuptor incins și se scot altele pe banda…

- Sala Sporturilor din Constanta va gazdui luni, 03 februarie 2020, incepand cu ora 18:25, meciul de handbal dintre HC Dobrogea Sud Constanta si CS Dinamo Bucuresti, in cadrul Ligii Nationale de Handbal.Pentru ca meciul sa se desfasoare in conditii optime, luni, 03 februarie 2020 , in intervalul orar…

- Ieri, in intervalul orar 10.00-16.00, politistii din Vișeu de Sus, in cooperare cu reprezentanti ai Registrului Auto Roman Maramures, au efectuat o acțiune pentru depistarea in trafic a autovehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic si pun astfel in pericol siguranta pe drumurile publice.…

- Un barbat din Alba Iulia care lucra in Anglia, a murit vineri noapte intr-un tragic accident de mașina. Circumstanțele in care s-a produs accidentul nu sunt inca cunoscute cu exactitate. Cosmin T. era plecat la munca in Anglia, acolo unde și-a gasit tragicul sfarșit. Pe contul sau de facebook, o mulțime…