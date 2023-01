Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș invita experti evaluatori independenti ca sa-și depuna candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare a proiectelor culturale care vor fi depuse spre finantare prin Programul Cultural național Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023. Candidatura…

- Novi Sad a predat Timisoarei stafeta Capitalei Europene a Culturii si in cadrul celor peste 40 de evenimente culturale si muzicale prin care a marcat, astazi, trecerea in noul an pe stil vechi. Ceremonia oficiala de preluare a titlului a avut loc la inceputul acestei saptamani, potrivit Romania Actualitați. …

- 1 septembrie. S-a inchis Programul „Anghel Saligny” pe Timis. Din nou defavorizata, Timisoara primeste minimum posibil de bani. In total, judetul Timis va primi aproape 1,4 miliarde de lei pe programul „Anghel Saligny”, fiind din acest punct de vedere pe locul 14 in tara. 11 septembrie. Moare Ionel…

- Ultimul program de finanțare nerambursabila lansat in acest an de Centrul de Proiecte Timișoara propune alocarea a 800.000 de lei pentru acțiuni in cadrul programului Opening+, care completeaza programul evenimentului de deschidere „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in 2023” (17-19 februarie…

- Germania va contribui cu puțin peste o jumatate de milion de euro la susținerea proiectului de Capitala Europeana a Culturii la Timișoara, a anunțat Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Cea mai mare parte a banilor vor veni pentru susținerea a doua concerte, din care unul va avea loc la Timișoara, unul…

- Buna derulare a proiectului pentru o Capitala Europeana a Culturii aduce orașelor care dețin acest titlu suma de 1,5 milioane de euro, acordata de Comisia Europeana, sub forma premiului Melina Mercouri. Iata ca forul de la Bruxelles tocmai a anunțat ca propune decernarea Timișoarei, cu o valoare de…

- Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania și din Sud-Estul Europei, este partenerul principal al Capitalei Culturale Europene 2023 - Timișoara. Titlul conferit Timișoarei de catre Parlamentul European inseamna cea mai mare angrenare culturala din Romania - evenimente și inițiative pe tot parcursul…

- Prin demersul Capitalei Europene a Culturii, Timișoara devine un pol de interes, atat din punctul de vedere al creatorilor din Europa, cat și din punctul de vedere al consumatorului european de teatru, al consumatorului performant. In aceasta idee, Teatrul Național din Timișoara deschide seria evenimentelor…