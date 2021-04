Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii de pe Calea Urseni, porțiunea dintre strazile Venus și Gavril Musicescu, vor ramane marți fara apa. Se va cupla conducta nou proiectata la conducta magistrala. Miercuri sunt programate lucrari in Moșnița Noua pentru relocarea conductei și se va intrerupe apa pe mai multe strazi.

- Marți, 27 aprilie, Aquatim va cupla conducta nou proiectata la conducta magistrala. Beneficiarul investiției este Primaria Giroc, iar lucrarea se va executa pe Calea Urseni, in fața la Uzina I. Ca urmare, intre orele 8-16 vor ramane fara apa consumatorii de pe Calea Urseni – porțiunea dintre strazile…

- Luni, 12 aprilie, intre orele 8 și 16, in localitatea Belinț se vor executa lucrari de spalare și dezinfectare a rezervorului și rețelei de apa. Pe durata lucrarilor, alimentarea cu apa va fi intrerupta. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure.…

- Miercuri, in Giarmata se va pune in funcțiune noul grup de pompare de la Gospodaria de apa. Investiția din fonduri proprii ale Aquatim se ridica la 70.000 lei plus TVA, grupul de pompare fiind compus din trei pompe, dintre care una de rezerva, și avand o capacitate de 40 metri cubi pe ora. Pe durata…

- Vineri, intre orele 9 și 17, se va executa o cuplare de conducta pe strada Oglinzilor colț cu bulevardul Sudului. Lucrarea face parte din proiectul de modernizare a bulevardului Sudului. Pe durata intervenției vor ramane fara apa potabila consumatorii de pe bulevardul Sudului și strada Oglinzilor,…

- Vineri, intre orele 9 și 17, se va executa o cuplare de conducta pe strada Oglinzilor colț cu bulevardul Sudului din Timișoara. Lucrarea face parte din proiectul de modernizare a bulevardului Sudului. Pe durata intervenției vor ramane fara apa potabila consumatorii de pe bulevardul Sudului și strada…

- Joi, 18 martie, intre orele 10-14, se va efectua lucrarea de conectare a conductei de apa nou executate in Calea Torontalului – Zona Metro II la conducta existenta de pe str. Maria Dogaru. Lucrarea se executa din fonduri private. Pe durata intervenției vor ramane fara apa potabila consumatorii de pe…

- Joi, 25 februarie, intre orele 9 – 16, se va intrerupe furnizarea apei in localitatea Uivar pentru spalarea rezervorului de la Stația de Tratare a Apei. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata,…