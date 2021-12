Aquabis: Străzi din Rodna și Valea Poienii, fără apă potabilă pentru câteva ore Cateva strazi din Rodna și Valea Poienii raman astazi, 14 decembrie 2021, fara apa potabila pentru cateva ore, anunța Aquabis. Astazi, 14 decembrie 2021, intre orele 08:30 – 15:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile, in localitatea Rodna. Vor fi afectate strada Horia și strazile adiacente. In acest interval orar se vor executa lucrari de remediere a unei avarii aparute pe rețeaua de distribuție a apei. Intre orele 09:30 – 16:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in Valea Poieni. In acest interval orar se vor executa lucrari de remediere a unei avarii aparute pe rețeaua de distribuție… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

