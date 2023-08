Stiri pe aceeasi tema

- Untold 2023 va aduce Clujului venituri de 80 de milioane de euro, anunța organizatorii ediției din acest an. Cea de-a opta ediție se anunța și cea mai mare, organizatorii așteptand circa 100.000 de oameni in fiecare zi.Daca Emil Boc spunea in 2022 ca participanții la festival au cheltuit peste 50 de…

- Guvernul s-a reunit in sedinta joi si aproba un proiect de ordonanta de urgenta prin care valoarea tichetelor de masa creste de la 30 de lei la 35 de lei, de la 1 august, precum și patru proiecte care previd investiții in sanatate.

- Patru comune din județul Alba vor avea rețea de distribuție a gazului metan. Cand vor fi finalizate lucrarile Patru comune din județul Alba vor beneficia de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru introducerea rețelei de distribuție a gazului metan. Este vorba despre…

- CARANSEBES – Primarul Felix Borcean a semnat, zilele trecute, procesul verbal de predare a amplasamentului unde se va construi bazinul acoperit de inot din Parcul Teiuș. Lucrarile vor fi realizate de un constructor din București și vor incepe in urmatoarele luni, dupa ce vor fi obținute toate avizele…

- Echipe de polițiști și jandarmi se afla, de cateva ore bune, in fața vilei din Herastrau unde locuiește Dumitru Puzdrea, afaceristul cunoscut pentru faptul ca a ridicat complexul Flora. De asemenea, este prezent și un echipaj de la INML. Oficial, nu s-a comunicat nimic cu privire la prezența polițiștilor…

- Sezonul cald e aici și daca nu ați reușit sa va planificați o vacanța undeva la mare, aflați ca aveți și alte oportunitați de balaceala, chiar in zona Turzii sau imprejurimi. Dupa ce mai multe piscine din zona noastra și-au anunțat deschiderea, a venit vremea și Piscinei La Hacienda care tocmai astazi…

- Barbat de 40 de ani, accidentat mortal de un tren in zona stației CFR Mediaș. Un barbat de 40 de ani a fost accidentat mortal, sambata, de un tren in zona stației CFR Mediaș. Barbatul s-a aruncat in fața trenului, conform Mediafax. CITESTE SI BREAKING NEWS Guvernul ar fi acceptat toate solicitarile…

- Iubitorii de vacanțe și bai vor avea din vara o noua destinație de distracție, in Bihor. Ca un facut, toate investițiile ocolesc capitala Ardealului, Cluj-Napoca. Langa Felix iși va deschide porțile Aquaparkul Venus, un complex modern creat pe stabilimentul ștrandului cu același nume.”Un complex…