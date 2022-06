Aproximativ 50% dintre companii vor investi peste o treime din bugetele lor de tehnologie în Inteligența Artificială până în 2024 Doar 12% dintre companii utilizeaza Inteligența Artificiala la un nivel de maturitate care atinge un avantaj competitiv, in timp ce majoritatea organizațiilor inca experimenteaza cu tehnologia, conform unui nou studiu global realizat de Accenture. Studiul „The Art of AI Maturity: Advancing from Practice to Performance” prezinta diferite strategii pentru a implementa cu succes Inteligența Artificiala și introduce un nou tip de indice care exprima maturitatea AI a companiilor pe o scara de la 0 la 100. Conform raportului, maturitatea AI reprezinta gradul in care companiile iși depașesc competitorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crește prețul locuințelor, dar nu pentru multa vreme, explica o analiza realizata de Global Property Guide. Analiza, publicata la data de 15 iunie 2022, se intituleaza „Boom-ul global al prețurilor la locuințe ar putea slabi”. Studiul pune in balanța situația sectorului imobiliar din 59 de țari, inclusiv…

- Un mediu macroeconomic global slab și riscul sistemic din interiorul spațiului crypto au cauzat aproape douasprezece saptamani succesive de pierderi pentru activ. Bitcoin (BTC) a scazut sub 25.000 de dolari luni dimineața, pe fondul slabiciunii mediului macroeconomic și al riscului sistemic din cadrul…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 1,36%, DAX al bursei din Frankfurt cu 1,71%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,4%, in timp ce FTSE 100 al bursei din Londra a coborat cu 1,54%. Desi decizia BCE era asteptata pe scara larga, posibilitatea unei cresteri mai mari din septembrie a afectat increderea…

- In cele patru ședințe de tranzacționare ale saptamanii trecute leul a avut o evoluție apreciativa fața de euro, in timp ce mișcarile celorlalte valute principale au fost mult mai ample. Cursul euro a scazut de la 4,9438 lei, la inceputul intervalului, la 4,9411 lei, in ședința de joi, care reprezinta…

- Datele, prezentate la reuniunea Societatii Americane de Oncologie Clinica (ASCO) din Chicago, ar putea deschide o piata de mai multe miliarde de dolari pentru medicamentul care, la sfarsitul anului 2019, a castigat aprobarea SUA ca tratament de linie a treia pentru 15% din pacientii cu cancer de san…

- Ultimii aproape trei ani, ca urmare a pandemiei, și criza din Ucraina se resimte pe toate palierele in Europa. Cea mai recenta analiza a nivelurilor de preț pentru bunurile și serviciile de consum din Uniunea Europeana (UE), arata o creștere expinențiala a prețurilor la bunurile de consum. Analiza s-a…

- Studiul, publicat in Nature Age, realizat pe aproape 500.000 de adulti cu varste cuprinse intre 38 si 73 de ani, a aratat ca atat somnul prea mult, cat si cel prea putin se asociaza cu performante cognitive si sanatate mintala mai slabe, inclusiv anxietate si depresie. O cantitate constanta de somn…

- Euro a crescut joi de la 4,9422 la 4,9441 lei, intr-o ședința mai agitata, in care tranzacțiile s-au realizat intre 4,9339 și 4,947 lei. Dobanzile interbancare au continuat sa creasca, la valori care se mai inregistrau in urma cu noua ani, și se apropie rapid de pragul psihologic de 5%. Joi, indicele…