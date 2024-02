Evoluția economică în Europa Centrală, în zodia optimismului Optimismul cu privire la evoluția economica in Europa Centrala este in creștere, conform celui mai recent studiu Deloitte Central Europe Private Equity (PE) Confidence Survey , procentul respondenților care se așteapta la o imbunatațire a climatului economic general crescand la 42% de la 15%, in vara anului 2023. Un semnal pozitiv este și reducerea la jumatate a ponderii respondenților care se așteapta la o inrautațire a contextului (la 20%, fața de 40%, in iunie 2023). Indicele de incredere a continuat sa creasca pentru al treilea semestru consecutiv, de la 58, in iunie 2022, la 107, la sfarșitul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

