Aproximativ 1000 de blocuri din București, fără apă și căldură Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) a informat joi, 25 ianuarie 2024, ca aproape 1.000 de blocuri sunt afectate de aceste probleme. Mai exact, 982 de imobile din București fie nu beneficiaza deloc de apa calda și caldura, fie primesc aceste servicii, dar nu in parametrii optimi. Astfel, 271 de imobile au apa calda și caldura complet oprite, in timp ce 711 imobile primesc aceste utilitați, dar nu in condiții ideale. Aceasta situație pune in dificultate mii de locuitori din București care se confrunta cu frigul in case. Majoritatea avariilor sunt programate sa fie remediate pana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

