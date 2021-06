Aproape un italian din zece a trăit în sărăcie absolută în 2020 În jur de 5,6 milioane de italieni, 9,4% din populația țarii, au trait în condiții de saracie absolut în 2020, 1,3 milioane din aceștia fiind minori, arata raportul anual privind saracia al Institutului Național de Statistica din Italia (Istat), citat de Euractiv.



Raportul publicat miercuri afirma ca procentul gospodariilor aflate în saracie a crescut de la 6,4% în 2019 - când a fost introdusa o forma de venit minim de baza - la 7,7% în 2020. Numarul gospodariilor aflate în saracie a crescut cu aproximativ 330.000, ajungând la în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele patru luni s-a adancit la 7,06 miliarde de euro, fiind mai mare cu 957,5 milioane de euro decat cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date miercuri publicitatii. …

- Majoritatea italienilor cu vârsta de sub 35 de ani câștiga mai puțin de 10.000 de euro pe an și jumatate din ei înca locuiesc cu parinții, potrivit unui sondaj realizat de EURES și publicat luni, relateaza Euractiv.Potrivit sondajului, doar 37% din respondenți au avut un job…

- Decesele persoanelor cu COVID-19 raportate in platforma alerte.ms.ro sunt cu 13% mai numeroase decat cele din evidentele Institutului National de Statistica, releva raportul comisiei constituite prin ordinul de ministru nr. 526/19 aprilie 2021 si care a verificat aceste date. Premierul Florin Cițu…

- Eram odata 23 de milioane… Populatia cu domiciliul in Romania a ajuns la 1 ianuarie 2021 la 22,089 milioane de persoane, in scadere cu 0,5% fata 1 ianuarie 2020, potrivit Institutului National de Statistica (INS), care mai arata ca fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat, populatia varstnica…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul anului 2020 este de 5,128 milioane de persoane, in scadere cu 29.000 fata de anul precedent. Pensia medie lunara a fost de 1.500 de lei, in crestere cu 16,1%, de la an la an, arata datele Institutului National de Statistica, citate de Agerpres.

- Productia de cereale din Romania a ajuns in 2020 la 18,968 milione de tone, in scadere cu 37,6% fata de 2019, arata cele mai noi date furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale(MADR) la solicitarea News.ro . Productiile de grau si de porumb s-au diminuat si ele cu 37,7%. Productia totala…