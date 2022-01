Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca 78.000 de masti de protectie FFP 2 din rezerva institutiei vor fi distribuite medicilor din spitalele COVID, medicilor de familie si angajatilor DSP implicati in activitati epidemiologice. “Ministrul Sanatatii, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a aprobat astazi, 19 ianuarie 2022, distributia unui numar de 78 000 de masti tip FFP2 […] The post Aproape 80.000 de masti de protectie FFP 2, distribuite angajatilor din Sanatate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .