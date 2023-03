Stiri pe aceeasi tema

- In data de 24 martie 2023, inspectorii vamali din cadrul Autoritații Vamale Romane, aparat central și Direcția Regionala Vamala Brașov, au oprit in trafic, pentru un control de rutina, pe centura orașului Brașov, un ansamblu rutier inmatriculat in Ucraina care se deplasa in direcția Sibiu. Din documentele…

- In data de 24 martie 2023, inspectorii vamali din cadrul Autoritatii Vamale Romane, aparat central si Directia Regionala Vamala Brasov, au oprit in trafic, pentru un control de rutina, pe centura orasului Brasov, un ansamblu rutier inmatriculat in Ucraina care se deplasa in directia Sibiu.Potrivit unui…

- Inspectorii din cadrul Directiei Regionale Vamale Iasi au descoperit si retinut peste 2,250 milioane de tigarete, valoarea aproximativa a acestora fiind de 2,52 milioane de lei, conform unui comunicat al Autoritatii Vamale Romane. In data de 17 februarie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis se va intalni saptamana viitoare cu Joe Biden, in Polonia. Intalnirea are loc cu ocazia reuniunii liderilor din formatul NATO București 9 (B9), din care face parte și Romania. Președintele american Joe Biden va ajunge in Polonia luni, pentru o vizita programata…

- Ministrul adjunct al dezvoltarii comunitaților, teritoriilor și infrastructurii, Vasyl Lozynsky, a fost arestat dupa ce ar fi primit 400.000 de dolari șpaga pentru a facilita achiziția de generatoare electrice la preț. Conform reprezentanților Biroului Național Anticorupție din Ucraina (foto), Lozinski…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Echipe Mobile – Direcția Regionala Vamala București ca urmare a unei acțiuni de control in trafic efectuata la Punctul de Trecere Frontiera Giurgiu Autostrada, au oprit și controlat doua autocare care circulau pe relația Turcia – Romania și pe relația Turcia –…

- In ultimul deceniu au fost construite, exclusiv din bani publici, 10 stadioane, care au costat 580 de milioane E, alte 6 au termen de execuție in urmatorii 4 ani, iar prețul trece de 400 de milioane E. Romania are zece stadioane moderne in acest moment. Patru sunt la București, apoi cate unul la Cluj-Napoca,…

- Inspectorii vamali din cadrul echipelor de supraveghere si control vamal ale Autoritatii Vamale Romane au participat, in perioada 7-16 decembrie 2022, la Operatiunea Joint Action Day Finestra2, sub coordonarea agentiei FRONTEX(Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operationale la Frontierele…