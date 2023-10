Stiri pe aceeasi tema

- Din cercetari s a stabilit faptul ca, in perioada februarie mai 2023, cinci persoane ar fi comercializat sau ar fi intermediat comercializarea de droguri de mare risc cocaina , catre consumatori din municipiul Bucuresti, pentru aproximativ 400 de lei pentru o doza. Conform unui comunicat din partea…

- Poliția Suceava a transmis ca in perioada 16-22 septembrie a.c., politistii suceveni au actionat pentru cresterea gradului de siguranta rutiera, in cadrul Proiectului Roadpol Safety Days, destinat constientizarii tuturor participantilor la trafic cu privire la riscurile la care se expun in situatia…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures au finalizat urmarirea penala si, la data de 11 septembrie 2023, au incheiat acordul de recunoaștere a vinovației cu un inculpat, fara calitate speciala, ca urmare a recunoașterii faptei, a acceptarii incadrarii juridice și a pedepsei de 2 ani…

- „Doar” 980 de persoane și-au pierdut viața in accidente rutiere, in primele opt luni ale anului 2023, anunța Inspectoratului General al Politiei Romane, aratand ca este cel mai mic din ultimii 10 ani. Realitatea e ca Romania are, anual, de doua ori mai mulți morți pe drumuri decat media europeana.

- Viteza excesiva si neadaptata la conditiile de drum si trafic ramane principala cauza de producere a accidentelor rutiere grave in judetul Caras-Severin, desi numarul accidentelor grave produse din aceasta cauza a fost in scadere cu peste 56% fata de anul trecut, releva o analiza realizata pentru primele…

- Anul trecut in Romania s-au inregistrat 155 de accidente grave cu trotinete electrice, dublu fața de 2021, cand au fost raportate 75 de astfel de accidente, rezultand decesul a 8 persoane, ranirea grava a 131 persoane si ranirea usoara a altor 5, potrivit datelor puse la dispoziție de catre Inspectoratul…

- Indisciplina pietonilor constituie principala cauza a accidentelor, fiind urmata de viteza prea mare și indisciplina bicicliștilor, conform ultimelor date comunicate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Ministerul Afacerilor Interne (MAI) informeaza ca numarul accidentelor rutiere grave a scazut,…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPR) informeaza ca vineri au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 148300 de persoane, dintre care 16144 de cetateni ucraineni. Potrivit unui comunicat transmis sambata, prin punctele de frontiera din intreaga tara au efectuat formalitatile…