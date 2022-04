Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a aprobat repartizarea catre bugetele locale ale unor unitați administrativ-teritoriale a celei de-a opta tranșe, in valoare de 9.920.202,26 lei, din subvenția de compensare a costurilor legate de achiziția gazelor naturale necesare producerii energiei termice in sistem centralizat pentru sezonul rece 2021-2022. Suma este aferenta consumului de […] Articolul Aproape 24 milioane de lei este suma prin care MDLPA sprijina autoritațile locale pentru incalzirea pe baza de gaze naturale și pacura apare prima data in Curierul…