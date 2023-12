Stiri pe aceeasi tema

- 29 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea Statul Islamic au fost reținute in Turcia. Suspecții, capturați in cadrul operațiunii Heroes-37, planuiau sa atace biserici și sinagogi din Istanbul.Autoritațile turce au reținut 29 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea militanta Statul Islamic…

- Autoritatile turce au arestat 304 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea jihadista Stat Islamic, in cursul unei operatiuni desfasurate in 32 de provincii, a anuntat vineri ministrul de interne turc Ali Yerlikaya, relateaza vineri Reuters.Majoritatea suspectilor au fost arestati in Istanbul,…

- Cei doi autori ai atentatului comis la Ankara pe 1 octombrie, in care doi politisti au fost raniti, au sosit "cel mai probabil" din Siria folosind o parapanta cu motor, a declarat joi ministrul turc de interne Ali Yerlikaya, relateaza AFP."Autorii atentatului de la Ankara au sosit cel mai probabil…

- Politia turca a retinut marti 145 persoane suspectate de legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), organizatie scoasa in afara legii.Anunțul a fost facut de autoritați, la doua zile dupa un atac cu bomba la Ankara revendicat de gruparea militanta, transmite Reuters . Duminica, doi atacatori…

- Politia turca a retinut marti 67 persoane suspectate de legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), organizatie scoasa in afara legii, au anuntat autoritatile, la doua zile dupa un atac cu bomba la Ankara revendicat de gruparea militanta, transmit AFP si Reuters.Duminica, doi atacatori…

- Operațiuni ale poliției au avut loc in 16 provincii ale Turciei dupa atacul terorist care a avut loc duminica in fata cladirilor guvernamentale din Ankara, relateaza Al Jazeera. Au fost reținute cel puțin 67 de persoane suspectate de legaturi cu luptatorii kurzi, Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Fortele de securitate turce au arestat 20 de persoane pentru presupuse legaturi cu gruparea de militanti kurzi ce a revendicat atentatul sinucigas cu bomba comis la finalul saptamanii trecute la Ankara, transmite DPA.Ministerul de Interne turc a declarat ca suspectii au fost plasati in detentie la…

- Turcia a efectuat duminica seara atacuri aeriene care au vizat mai multe sectoare in Kurdistanul autonom din nordul Irakului, Ankara confirmand ca a vizat 20 de tinte folosite de luptatorii kurzi din PKK, transmite AFP, citat de news.ro."Avioane ale armatei turce au bombardat sectoare ... ale regiunii…