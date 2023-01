Stiri pe aceeasi tema

- Societatea regala de prevenire a actelor de cruzime impotriva animalelor (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - RSPCA) din Marea Britanie cauta stapani pentru aproximativ 100 de caini din rasa Shih-tzu, dar si pentru puii lor, care au fost gasiti anul trecut intr-o casa in care…

- nimalele neglijate au fost gasite subnutrite, infestate cu purici si viermi intenstinali si murdare de excremente.A fost lansat un apel pentru gasirea unor stapani iubitori pentru cei 96 de caini, descoperiti in stare precara in orasul Torquay din comitatul Devon, si pentru cei circa 50 de pui nascuti…

- Societatea regala de prevenire a actelor de cruzime impotriva animalelor (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - RSPCA) din Marea Britanie cauta stapani pentru aproximativ 100 de caini din rasa Shih-tzu, dar si pentru puii lor, care au fost gasiti anul trecut intr-o

- O noua tulpina de Covid-19, supranumita „The Kraken”, este „cea mai transmisibila subvarianta care a fost detectata pana acum”, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații.Cea mai recenta subvarianta de coronavirus, care deriva din varianta Omicron, este numita oficial XBB.1.5.Aceasta noua subvarianta…

- Pentru cei care inca nu au gasit cadourile perfecte pentru cei dragi pot cumpara globuri de ciocolata pictate manual. Globurile de ciocolata se fabrica in orasul Cisnadie. Acestea sunt pictate manual cu mesaje personalizate sau cu numele celui care le va primi in dar. Cei care nu vor dori sa isi impodobeasca…

- Tot ceea ce are viața pe Pamant este inconjurat de o aura sau un camp energetic. Vibrația respectiva ne poate indica multe aspecte despre sufletul respectiv. Afla cum poți vedea aura unei persoane privind cu atenție asupra ei. Poți vedea aura unei persoane cu ușurința? Nu doar oamenii au in jurul corpului…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat joi ca i-a transmis un protest ambasadoarei britanice Deborah Bronnert, dupa ce a convocat-o in legatura cu acuzația Moscovei potrivit careia specialiștii britanici au fost implicați in atacul ucrainean cu drone asupra Flotei ruse de la Marea Neagra efectuat…

- Utilizarea telefonului mobil la volan este una dintre cauzele care pot conduce la accidente, uneori, grave. Tocmai de aceea, aceasta practica este pedepsita, dar de cele mai multe ori șoferul nu este prins in fapt și scapa basma curata. Poliția din comitatele Devon și Cornwall, din Marea Britanie, au…