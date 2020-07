Senat: Proiectul privind carantinarea si izolarea a intrat in dezbaterea plenului

Senatorii s au reunit joi seara in plen pentru a dezbate si vota proiectul de lege privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, potrivit Agerpres.Proiectul privind carantinarea… [citeste mai departe]