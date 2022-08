Stiri pe aceeasi tema

- Dolarul american este mai scump in raport cu leul comparativ cu moneda europeana, in conditiile in care cursul afisat marti de banca centrala a indicat 4,9225 lei pentru un dolar, fata de 4,8851 de lei pentru un euro. Aprecierea dolarului ar putea putea determina cresterea facturilor la carburanti,…

- Analiza Radio Chișinau , citata de Rador: Scumpirea semnificativa a resurselor energetice și razboiul din Ucraina, pornit de Rusia au adus cu sine o serie de schimbari in comerțul exetrior al Republicii Moldova, arata datele Biroului Național de Statistica. Astfel in prima jumatate a acestui an exporturile…

- Creșterea pieței globale a semiconductorilor a incetinit fața de anul trecut, ajungand la 13,3% in T2. Și vanzarile au scazut in toate regiunile, in iunie: cu 0,9% in SUA, 1,1% in Europa și 2,8% in China.Situația din Taiwan genereaza ingrijorare, iar un conflict militar efectiv ar pune o presiune enorma…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit din nou, in scadere, estimarile privind cresterea economiei mondiale, potrivit unui raport facut public marți, 26 iunie, potrivit ReutersInstituția a avertizat ca riscurile care rezulta din inflatia ridicata si razboiul din Ucraina incep sa se…

- Cursul dolarului a devenit motiv de ingrijorare in ultima perioada pentru intreaga zona europeana. Experții spun ca acesta nu se va opri prea curand din creștere, iar acest lucru va inrautați situația economica in Romania.Și nu vorbim doar despre cei care iși pastreaza economiile in moneda…

- Uniunea Europeana are in fața o situație fara precedent in care sunt puse in balanța masuri urgente de reducere a consumului de energie electrica și consecințele dure provocate de acestea.Previziunile economiștilor din ultimii ani nu au reușit sa anticipeze creșterea actuala a prețurilor la…

- Analiștii OTP Bank arata ca recuperarea economica incetinește, iar creșterea PIB-ului este vizibil afectata de inflația ridicata, stagnarea salariilor reale, incetinirea creșterii globale și efectele conflictului Rusia – Ucraina. Cu toate acestea, se pare ca rezultatele puternice din primul trimestru…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a raspuns atacurilor dure ale ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, la adresa Chisinaului. Aceasta a declarat ca tara sa achita sume mari si la timp pentru consumul de gaze naturale din Federatia Rusa si nu vede nicio legatura intre livrarile de gaze…