Apple vrea să simplifice comanda vocală pentru asistentul Siri Conform surselor citate de Bloomberg, Apple lucreaza la simplificarea comenzii vocale pentru asistentul Siri, care, in prezent, este invocat spunand doua cuvinte: „Hey, Siri”. Asistentul va putea fi invocat spunand doar Siri, ceea ce va fi un pic mai convenabil pentru utilizatori. Desi pare o modificare simpla, in spatele acesteia stau numeroase modificari de cod si un lung proces de antrenare a sistemului bazat pe inteligenta artificiala. Din aceasta cauza, conform acelorasi surse, comanda cu un singur cuvant va fi implementata cel mai devreme anul viitor, daca nu chiar in 2024. Apple este in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu doar iPhone-urile, iPad-urile si laptopurile vandute de Apple vor fi nevoite sa treaca la USB-C, ci toate produsele companiei care intra sub incidenta noii legislatii europene, adica inclusiv castile si celelalte accesori care necesita alimentare cu energie. USB-C va deveni standardul pentru accesoriile…

- Grupul informatic american Apple a renuntat la planurile care vizau majorarea productiei pentru cele mai noi versiuni de telefoane iPhone, dupa ce preconizata crestere a comenzilor nu s-a materializat, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar.

- Este de asteptat ca cea mai notabila noutate software pe care Apple a lansat-o anul acesta pentru modelele iPhone 14 Pro, Dynamic Island, sa ajunga anul viitor pe toate modelele ce vor compune seria iPhone 15, sustine analistul Ross Young. Dynamic Island este numele dat de Apple pentru noua zona din…

- In anii anteriori, seriile iPhone 12 si iPhone 13 au favorizat din punctul de vedere al memoriei disponibile versiunile Pro, cele mai scumpe. Doar versiunile Pro aveau 6GB memorie RAM, in vreme ce restul se multumeau cu 4GB. Ultima oara cand toate modelele au avut la dispozitie aceeasi cantitate de…

- Ciclul sincronizat de lansare a noilor versiuni de iOS si iPadOS se rupe anul acesta pentru prima oara de la separarea celor doua sisteme de operare. Apple a confirmat zvonurile si a anuntat ca, intr-adevar, iPadOS 16 va fi lansat mai tarziu decat iOS 16. In fapt, in vreme ce iOS 16 va fi disponibil,…

- Sunt vizate iPhone 6 si modele ulterioare, toate iPad-urile Pro, iPad de a cincea generatie si urmatoarele si Mac, potrivit unui aviz postat pe site-ul Apple. Potrivit firmei, in fosta versiune a sistemului de operare, ”o aplicatie poate folosi un cod arbitrar” de acces neacordat la aparat, ceea ce…

- Corporatia americana Apple intentioneaza sa prezinte o noua linie de modele de smartphone-uri iPhone 14 la prezentarea din 7 septembrie, inceperea vanzarilor fiind programata pentru 16 septembrie, conform Bloomberg .

- Apple are in plan de a permite reclame in mai multe aplicații foarte populare, cum ar fi Maps, Books sau Podcasts, scrie Bloomberg, citata de CNBC. Apple are așteptari mari de la business-ul de publicitate, mai ales ca anual se vand peste 200 de milioane de iPhone-uri și peste un miliard de oameni folosesc…