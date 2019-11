Apple TV+, cel mai recent ''nou-născut'' în universul streaming-ului Dupa muzica, jocuri video, instrumente de plati si stiri, Apple lanseaza vineri o platforma de streaming de seriale, emisiuni si filme pentru a crea un ecosistem complet de continut si servicii, informeaza AFP. Apple TV+ se lanseaza vineri in o suta de tari si propune programe originale la pret redus - cel mai mic din sector: 4,99 dolari pe luna, la jumatate fata de Netflix - pentru intreaga familie. Apple nu poate rivaliza cu cataloagele pionierilor pietei (Netflix, Hulu...) sau urmatorii sositi (Disney, HBO...). Prin urmare, se impune prin alte argumente, cum ar fi pretul, derizoriu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

