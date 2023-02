In luna iunie, la Worldwide Developers Conference, Apple ar putea sa-si prezinte, in sfarsit, prima casca de realitate mixta, sustin sursele citate de Bloomberg. La ultima strigare pe surse, in carti era o prezentare in luna aprilie, dar se pare ca au aparut noi complicatii, pentru care a fost necesara o noua amanare. Intrarea pe piata ar urma sa aiba loc undeva spre finele anului, astfel ca din iunie pana atunci dezvoltatorii vor avea cateva luni la dispozitie pentru a vedea produsul si a incerca sa dezvolte primele aplicatii si jocuri. Se zvoneste ca produsul celor de la Apple va fi unul scump,…