Produsul are un design elegant si mai confortabil in comparatie cu castile similare. Construita din aluminiu, sticla si fibra de carbon, casca Apple foloseste doua ecrane microOLED 4k, cu un larg camp vizual. Nu exista un controller fizic, comenzile si navigarea se fac direct cu mainile (hand tracking) si ochii (eye tracking). Introducerea textului se va realiza fie „scriind in aer”, fie prin comenzi vocale. Schimbarea intre moduri se va face printr-un buton fizic. Un alt buton este dedicat camerei foto si capturii video. Autonomia va fi de aproximativ doua ore, dar va putea fi prelungita prin…