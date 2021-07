Apple pregăteşte un iPad Mini cu schimbări majore In toamna acestui an, conform Bloomberg, Apple va lansa un nou iPad Mini. Insa, spre deosebire de ultimii ani, cand mica tableta a venit nemodificata la exterior, aceasta va aduce mai multe schimbari importante. In primul rand, iPad Mini se va bucura de un nou design. Ramele vor fi mai inguste, ceea ce inseamna ca va creste raportul ecran / corp, iar greutatea ar trebui sa fie si ea mai mica. In al doilea rand, se va renunta la butonul Home, de sub ecran. Asta, in consecinta, ar trebui sa insemne ca, pentru autentificare, va fi implementat sistemul biometric Face ID – scanarea amprentei va fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

