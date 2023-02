Stiri pe aceeasi tema

- Plangerea de marti a Departamentului de Justitie impotriva Google cere companiei sa vanda Google Ad Manager, o suita de instrumente, inclusiv unul care permite site-urilor web sa puna in vanzare spatiu publicitar si altul care serveste ca o piata publicitara care coreleaza automat agentii de publicitate…

- Directorul general al Apple, Tim Cook, a recomandat companiei o reducere substantiala a compensatiilor sale salariale in acest an, dupa o revolta a actionarilor, relateaza CNN. Cea mai mare companie de tehnologie din lume a anuntat ca va reduce pachetul tinta de salariu al lui Cook la 49 de milioane…

- Cea mai mare companie de tehnologie din lume a anuntat ca va reduce pachetul tinta de salariu al lui Cook la 49 de milioane de dolari, care este cu 40% sub salariul sau tinta pentru 2022 si aproximativ jumatate din compensatia totala de 99,4 milioane de dolari acordata lui Cook anul trecut. Marea majoritate…

- Apple continua procesul de dezvoltare interna a cipurilor necesare propriilor produse si lucreaza in prezent la un cip pentru Wi-Fi si Bluetooth, scrie Bloomberg, citand surse din cadrul companiei. Acest cip ar urma sa inlocuiasca cipurile Broadcom si sa sa fie integrat in produsele companiei pana cel…

- Apple continua procesul de dezvoltare interna a cipurilor necesare propriilor produse si lucreaza in prezent la un cip pentru Wi-Fi si Bluetooth, scrie Bloomberg, citand surse din cadrul companiei. Acest cip ar urma sa inlocuiasca cipurile Broadcom si sa sa fie integrat in produsele companiei pana cel…

- Snapdragon Satellite, serviciu pe care compania americana isi propune sa-l lanseze undeva spre jumatatea acestui an, se va conecta la reteaua de sateliti Iridium.Smartphone-urile cu Android dotate cu chipset-ul Snapdragon 8 Gen 2 si cu modemul X70 vor putea trimite si primi mesaje folosind conexiunea…

- Twitter a fost o buna perioada de timp definit de concizia mesajelor si limitarea la 140 de caractere, amintind de perioada cand SMS-urile erau la moda. Cu 5 ani in urma a trecut la 280 de caractere, iar acum la 4000 se pare . Iar Twitter Blue are pret nou pe iPhone. Aceasta strategie face parte din…

- Elon Musk are un plan simplu, in cazul in care Apple sau Google decid sa scoata Twitter din App Store. Iși va crea propriul smartphone. Cand Musk a cumparat Twitter, a spus ca dorește sa faciliteze dialogul deschis intre cetațenii cu opinii diferite. De atunci, el a adoptat o abordare foarte diferita…