- Apple ofera discounturi surprinzatoare la telefoanele iPhone vandute in China, reducand preturile cu amanuntul cu 500 de yuani 70 de dolari , pe fondul sporirii concurentei pe cea mai mare piata globala de smartphone uri, transmite Reuters.Gigantul american a anuntat luni pe site ul sau din China ca…

- De peste un deceniu, China a incercat sa reduca dependenta de tehnologiile straine, solicitand firmelor afiliate la stat, cum ar fi bancile, sa treaca la software-ul local si promovand productia autohtona de cipuri semiconductoare. Mai multe firme de stat si departamente guvernamentale din cel putin…

- Vanzarile globale de smartphone-uri au crescut in octombrie, dupa ce au scazut timp de 27 de luni consecutive de la an la an, conduse de o redresare pe pietele emergente, au aratat datele Counterpoint Research, citate de Reuters. Tranzactiile de vanzare directa, sau volumele vanzarilor cu amanuntul,…

- Tranzactiile de vanzare directa, sau volumele vanzarilor cu amanuntul, au crescut in octombrie cu 5% de la an la an, potrivit raportului. ”Cresterea a fost condusa de pietele emergente, cu o redresare continua in Orientul Mijlociu si Africa, revenirea Huawei in China si debutul sezonului de sarbatori…

- Un tribunal al Uniunii Europene a comis erori juridice atunci cand a decis in favoarea Apple cu privire la un ordin de a plati taxe de 13 miliarde de euro si ar trebui sa revizuiasca din nou cazul, a declarat joi un consilier al Curtii Europene de Justitie, intr-un potential regres pentru producatorul…

- O companie a grupului Tata va incepe sa produca iPhone-uri in India pentru pietele interne si globale, a anuntat ministrul adjunct pentru Tehnologia Informatiei Rajeev Chandrasekhar, pe platforma de socializare X. Consiliul de administratie al Wistron a aprobat vanzarea Wistron InfoComm Manufacturing…

- Vanzarile de telefoane iPhone 15 sunt sub cele ale precedentului model in China, potrivit estimarilor separate realizate de doua firme de analiza, ceea ce reflecta nivelul slab al cheltuielilor de consum, dar si avansul rivalilor precum Huawei Technologies Co., transmite Bloombergm informeaza AGERPRES…