Apple lansează o funcţie de protecţie pentru iPhone-urile furate Noua facilitate, numita Stolen Device Protection, incearca sa mentina securitatea datelor personale in cazul iPhone-urilor furate. In cazul furtului unui iPhone, noua functie permite utilizatorului sa blocheze accesul fortand folosirea autentificarii biometrice, prin intermediul altui dispozitiv Apple conectat la acelasi cont. Astfel, chiar daca cunoaste codul de deblocare, hotul nu va putea debloca telefonul fara o scanare faciala sau a amprentei reusite. Aceasta facilitate este acum disponibila atat pentru iPhone-uri, cat si pentru iPad-uri, care sunt actualizate la iPadOS 17.3. Dincolo de Stolen… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

