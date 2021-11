Intrarea gigantului tehnologic Apple in spațiul vehiculelor electrice ar putea pune compania in concurența cu Tesla , precum și cu jucatori emergenti precum Rivian și Lucid Motors și producatorii auto tradiționali care se indeparteaza de combustibilii fosili. Acțiunile de vehicule electrice au crescut in ultimele luni, deoarece mai mulți consumatori și investitori pariaza pe ceea […] The post Apple intra tare pe piața auto. Cand va fi lansat primul „iCar” first appeared on Ziarul National .