Stiri pe aceeasi tema

- De peste un deceniu, China a incercat sa reduca dependenta de tehnologiile straine, solicitand firmelor afiliate la stat, cum ar fi bancile, sa treaca la software-ul local si promovand productia autohtona de cipuri semiconductoare. Mai multe firme de stat si departamente guvernamentale din cel putin…

- Vanzarile globale de smartphone-uri au crescut in octombrie, dupa ce au scazut timp de 27 de luni consecutive de la an la an, conduse de o redresare pe pietele emergente, au aratat datele Counterpoint Research, citate de Reuters. Tranzactiile de vanzare directa, sau volumele vanzarilor cu amanuntul,…

- Un tribunal al Uniunii Europene a comis erori juridice atunci cand a decis in favoarea Apple cu privire la un ordin de a plati taxe de 13 miliarde de euro si ar trebui sa revizuiasca din nou cazul, a declarat joi un consilier al Curtii Europene de Justitie, intr-un potential regres pentru producatorul…

- An EU tribunal made legal errors when it ruled in favour of Apple over a 13 billion euro tax order and should review the case again, an adviser to Europe’s top court said on Thursday, in a potential setback for the iPhone maker, according to Reuters. The tax case against Apple was part of EU […] The…

- Apple a tot incercat in ultimii ani sa devina o companie independenta atunci cand vine vorba despre construcția propriilor dispozitive. Producatorul american a inceput cu propriul sistem de operare pentru iPhone, debutand cu iOS cu mai bine de un an inainte ca Google sa lanseze primele versiuni de Android.…

- Apple a anunțat sambata ca a identificat cateva probleme care pot face ca noile iPhone-uri sa se supraincalzeasca, inclusiv o eroare in software-ul iOS 17, care va fi rezolvata intr-o actualizare viitoare, noteaza Reuters. In urma plangerilor potrivit carora noile telefoane se incalzesc foarte tare,…

- Apple a declarat sambata ca a identificat cateva probleme care pot face ca noile sale iPhone-uri 15 sa se incalzeasca peste asteptari, inclusiv o eroare in software-ul iOS 17, care va fi remediata intr-o actualizare viitoare, transmite Reuters.Dupa plangeri ca noile telefoane se incalzesc foarte…

- Sam Altman, seful OpenAI, a apelat la compania Ive LoveFrom pentru a dezvolta primul dispozitiv de consum al creatorului ChatGPT. Discutiile sunt ”serioase”, dar nu s-a convenit nicio intelegere si ar putea trece cateva luni pana la anuntarea oficiala a unei initiative, se arata in articol, adaugand…