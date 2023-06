Apple creşte preţul abonamentelor iCloud pe multiple pieţe de pe glob Apple a pivotat de cativa ani spre o companie de servicii, nu doar de hardware si face bani frumosi din serviciile pe baza de abonament pe care le ofera. Ei bine acestea tocmai au devenit mai scumpe si ma refer aici la iCloud. Apple a crescut pretul la stocarea in iCloud in Marea Britanie si alte cateva tari si regiuni cu aproximativ 25%. Romania se afla pe lista, alaturi de Polonia, Arabia Saudita, Africa de Sud si Suedia. Deocamdata pretul din SUA a ramas neschimbat. Astfel, varianta de baza a abonamentului iCloud de 5 GB ramane gratuita, in vreme ce varianta de 50 GB ajunge de la 0.79 lire… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cat ar putea sa coste un kilogram de piept de pui, daca s-ar aplica reducerea prețurilor la alimentele de baza. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat , chiar in ziua in care a devenit liderul Executivului, ca unul dintre obiectivele sale il reprezinta ieftinirea alimentelor. Cat ar putea sa coste un kilogram…

- Acum mai bine de un an, Loredana și Peter Hurley, alaturi de fetița lor, plecau intr-o aventura, in calatoria vieții lor. Un campervan special creat pentru aceasta calatorie și foarte mult entuziasm și au plecat la drum. Un an de calatorie a insemnat 9 țari, mai bine de 3500 km, vreo 5000 mii de litri…

- Diagnosticat cu un cancer pulmonar vara trecuta, fostul mare antrenor Christoph Daum, 69 de ani, este internat la secția de Terapie Intensiva a unui spital din New York, a informat RTL.„Sunt la spitalul, la New York, la Terapie Intensiva. Deocamdata nu puteți conta pe mine.”, a transmis legendarul antrenor…

- Muzeul Fotbalului din Centrul Vechi al Capitalei și-a deschis porțile la Noaptea Muzeelor. Sute de persoane au stat la coada pentru o incursiune in istoria celui mai iubit sport din Romania. Incepand cu ora 20:00, pana duminica, ora 02:00, fanii pot parcurge istoria celui mai iubit sport din Romania.…

- Un avion polonez a fost șicanat de unul rusesc deasupra Marii Negre, potrivit Ministerului Apararii Naționale . O aeronava de tip L410 TURBOLET din dotarea Poliției de frontiera poloneze, care executa, in cooperare cu Poliția de frontiera romana, misiuni de patrulare de rutina sub egida Frontex deasupra…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, se intalneste vineri dimineata, la Bucuresti, cu omologul sau din Ucraina, Mikola Solski, dupa ce miercuri au discutat online despre problemele generate de cerealele din Ucraina, informeaza Agerpres.Petre Daea l-a rugat miercuri pe ministrul ucrainean, intr-o discutie…

- Cezar Gheorghe, expert in comerțul cu cereale, a declarat la postul B1TV, ca daca Romania nu ia nicio masura impotriva importurilor de cereale ucrainene, in timp ce celelalte state iși mențin restricțiile fermierii vor fi și mai mult afectați de fluxurile de cereale. „Am fi extrem de afectați.25% din…

- „Guvernul Romaniei saluta aderarea oficiala a Finlandei la NATO, cea mai puternica alianța politico-militara din istorie!Dreptul suveran al țarilor de a-și alege angajamentele de securitate le face mai sigure și consolideaza Alianța. Dupa decizia istorica de anul trecut de a invita Finlanda și Suedia…