Apple ar putea depăşi Samsung în topul producătorilor de smartphone-uri La 21,2%, Samsung este liderul pietei de smartphone-uri, urmat de Apple. Insa, conform estimarii facute de TrendForce, cele doua companii vor avea evolutii opuse in ultimul trimestru al anului si ar putea face schimb de locuri. Pe de o parte, se estimeaza ca Samsung ar putea pierde cota de piata si ar urma sa ajunga la 19,4% in ultimul trimestru al acestui an. Pe de alta parte, Apple va creste de la 15,9% la 23,2% in aceeasi perioada, ceea ce va propulsa compania americana in fruntea topului producatorilor de smartphone-uri, deasupra tuturor celor care vand telefoane cu Android. Estimarea prevede… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

