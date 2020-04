Apple amână producţia noilor iPhone-uri 5G, din cauza scăderii cererii provocate de coronavirus Apple amana productia noilor iPhone-uri 5G, din cauza scaderii cererii provocate de coronavirus Apple a decis sa amane cu aproximativ o luna lansarea productiei noilor iPhone-uri 5G care vor fi prezentate in acest an. Decizia a fost luată pe fonul pandemiei cu coroanvirus care a provocat scăderea cererii şi a perturbat activităţile fabricilor din Asia, potrivit unor surse citate de publicaţia Wall Street Journal, scrie News.ro. Compania menţine însă planurile de a lansa patru noi modele de iPhone în a doua parte a acestui an, au spus persoanele… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

