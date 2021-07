In urma cu doar o saptamana, Apple anunta MagSafe Battery Pack, o baterie wireless care se ataseaza pe spatele iPhone 12 pentru a oferi cateva ore in plus de autonomie. Acum, compania americana lanseaza si suportul software pentru bateriile care vor fi intra in curand pe piata, suport care este livrat prin intermediul unei noi versiuni de iOS, cu numarul 14.7. Acelasi update mai aduce cateva mici noutati. Printre acestea, posibilitatea configurarii cronometrului difuzorului HomePod de pe iPhone, prin intermediul aplicatiei Home, ca alternativa la comanda vocala. Cu aceeasi ocazie, Apple lanseaza…