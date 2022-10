Apple a lansat iOS 16.1, iPadOS 16.1, watchOS 9.1 şi tvOS 16.1 Pe 24 octombrie Apple a lansat cele mai noi variante de iOS, iPadOS, watchOS si tvOS. E vorba despre iOS 16.1, iPadOS 16.1, watchOS 9.1 si tvOS 16.1. iPadOS 16 trebuia sa vina inca din septembrie, dar a fost amanat din cauza unor probleme de dezvoltare. Ei bine, acum ca a sosit odata cu iOS 16.1, el sare direct la iPadOS 16.1. Hai sa vedem ce e nou. iPadOS 16/16.1 Noul iPadOS se axeaza pe un multitasking imbunatatit prin mecanismul Stage Manager. El este disponibil doar pe iPad Pro 12.9 generatia 3 sau versiuni mai noi, dar si pe toate modelele iPad Pro 11 de pe piata si cel mai nou iPad Air.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

