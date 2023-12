Stiri pe aceeasi tema

- Costin Lazar (42 de ani), fostul mijlocaș al Rapidului, un nume care a adunat 32 de partide in tricoul primei reprezentative, a fost intrebat de Costin Ștucan, la matinalul GSP Live de joi, daca e mulțumit de exprimarea de astazi a echipei naționale. Israel - Romania va avea loc sambata, pe 18 noiembrie,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut sa mulțumeasca unor state, printre care și Romania, pentru ajutorul acordat Kievului cu apararea aeriana, care, conform spuselor sale, este mai puternica decat anul trecut.

- AUR a organizat miercuri, 8 noiembrie, la Palatul Parlamentului, dezbaterea cu tema „Energia verde: soluție durabila sau obstacol pentru investițiile strategice?”, prilej pentru George Simion sa lanseze un apel pentru o forma de „greva fiscala”. Potrivit unui comunicat de presa al AUR, evenimentul a…

- In 2023, la inceput de toamna, startup-urile și firmele mici din Romania, cu maximum 50 de angajați, au scos la bataie 21.000 de joburi noi, potrivit unei platforme de recrutare online care mai arata domeniile și orașele in care s-au facut cele mai multe recrutari.

- Principalele doua aplicații de livrari de pe piața romaneasca, Glovo și Tazz by eMag, și-au continuat creșterea veniturilor, dar, pe fondul extinderii business-ului, și-au marit și pierderile in afacerile lor din Romania, in anul 2022, ultimul in care țara noastra a mai fost marcata de starea de alerta…

- Romania a fost invinsa de Africa de Sud, scor 0-76, in al doilea meci al grupei B de la Cupa Mondiala de rugby. E cea mai mare diferența din actualul turneu și prima partida in care o echipa nu reușește sa inscrie. Dupa un eșec usturator la debut, 8-82 in fața Irlandei, proaspata caștigatoare a Turneului…

- Pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale a fost lansat recent, in dezbatere publica, un proiect de act normativ care prevede introducerea unor noi ocupatii in codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania).Noile ocupatii nu au fost inca publicate in Monitorul Oficial, pana…