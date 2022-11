Stiri pe aceeasi tema

- Aplicația Mobile Banking a UniCredit Bank poate fi gasita și descarcata din AppGallery, platforma de aplicații a Huawei. Astfel, orice utilizator de telefon Huawei are acum acces la aplicația bancii, care a fost integrata in luna octombrie a acestui an.

- Funcția este deja disponibila pe iPhone și Android, dar in sfarșit vine și pe Windows. Momentan este disponibila doar in versiunea beta a aplicației, potrivit The Sun .Aceasta funcție vine in ajutorul celor care primesc mesaje vocale foarte lungi. Astfel, utilizatorul poate modifica viteza de redare…

- București, 04 octombrie 2022 – In cadrul evenimentului sportiv Bucharest Marathon ce va avea loc in zilele de 8-9 octombrie 2022 in capitala, va fi lansata aplicația Steps for Life , dezvoltata de Asociația pentru un viitor stralucit impreuna. Gandita sa transforme pașii facuți in ajutor real pentru…

- Aplicația de food delivery Tazz este acum disponibila in AppGallery, magazinul de aplicații al Huawei. AppGallery și Tazz au semnat un MoU (Memorandum of Understanding) in cadrul evenimentului de lansare al nova 10 Series, ultimele modele de telefoane care imbina designul elegant cu performanța unei…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Realitatea Plus ca se cauta soluții de majorare a pensiilor cu un procent mai mare decat cel prevazut de lege, dar, chiar și așa, creșterea pensiilor nu va spori puterea de cumparare. Acum, rata inflației este de 15%. Potrivit legii, inflația de referința…

- Comitetul mixt al Convențiilor privind tranzitul comun și facilitarea formalitaților a luat decizia oficiala de a invita Ucraina sa li se alature de la 1 octombrie 2022. Anunțul a fost facut vineri de premierul Ucrainei, Denys Shmyhal, pe Facebook. Astfel, Ucraina va deveni cel de-al 36-lea stat parte…

- Ucraina a calificat joi drept ”minciuna si propaganda” afirmatiile Moscovei conform carora ar fi ucis circa 200 de soldati ucraineni in atacul cu racheta efectuat miercuri asupra unei gari din regiunea ucraineana Dnipropetrovsk, atac soldat conform Kievului cu moartea a peste 20 de civili, relateaza…

- Legile Justitiei si Legile Educatiei sunt obiectivele principale ale viitoarei sesiuni parlamentare, a declarat, miercuri, la Suceava, prim-ministrul Nicolae Ciuca. El a precizat ca saptamana viitoare va avea o intalnire cu grupurile parlamentare pentru a discuta agenda viitoarei sesiuni. “Sunt obiective…