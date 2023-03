Stiri pe aceeasi tema

- Grupul britanic de telefonie Vodafone a anunțat inca de la inceputul acestui an ca un numar important de locuri de munca vor fi eliminate, majoritatea la sediul din Londra. Vodafone are aproximativ 104.000 de angajati la nivel mondial, dintre care 9.400 in Marea Britanie, relateaza agerpres.ro. In plus,…

- JimJam vine in sprijinul parinților, introducand un nou sistem unic de insigne care marcheaza lecțiile ce pot fi invațate din desenele animate difuzate. JimJam este o televiziune care se adreseaza, in primul rand, copiilor preșcolari și familiilor acestora. De la lansarea sa in 2006, acoperirea JimJam…

- Cate locuințe au asigurare obligatorie in Romania. Legislatia si autoritatile incurajeaza mai mult asigurarile auto In Romania, locuintele sunt asigurate in proportie doar de 20%. Aproximativ 1,83 milioane de locuinte au o polita obligatorie de locuinta (PAD) din totalul de peste 9,1 milioane, in țara.…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a emis o decizie de impunere de 50,76 milioane de lei pentru o subsidiara a gigantului petrolier rus Lukoil pe profituri obținute in anul 2021 in urma unor operațiuni de vanzare de produse petroliere in Romania, scrie Profit.ro . Decizia a fost impusa…

- ”Obiceiul de a schimba des telefoanele mobile cu altele noi a facut ca, in prezent, in lume sa existe peste 16 miliarde de telefoane mobile stricate sau iesite din uz, o treime fiind in Europa. Doar in 2022, conform estimarii realizate de un forum de specialitate, au iesit din uz 5,3 miliarde de astfel…

- Excedentul de cont curent al Rusiei a atins o valoare record de peste 227 miliarde de dolari in 2022, a anuntat marti Banca Centrala a Rusiei, in conditiile in care scaderea importurilor si exporturile robuste de petrol si gaze au permis ca valuta sa continue sa intre in tara, in pofida eforturilor…

- Cifrele provizorii ale recensamantului au activat o reactie panicarda: „noua" cine ne mai plateste pensiile? Datele provizorii oferite pana in prezent de Institutul National de Statistica despre recensamantul din 2022 nu aduc surprize. Sociologii mai fac unele comparatii fine intre judete si orase,…

- V. Stoica In Senat, la inițiativa parlamentarului Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției, a fost depusa o inițiativa legislativa care ar putea face puțina ordine pe drumurile din Romania, astfel incat sa nu mai existe atat de multe accidente rutiere soldate cu morți din cauza unor șoferi aflați…