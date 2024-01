Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca aplicatia Programului Casa Verde Fotovoltaice a fost deblocata marti, la ora 10.00. Solicitantii pot alege un instalator, circa 25.000 de beneficiari fiind in aceasta situatie. ”In cel mai scurt timp, 90.000 de gospodarii din Romania vor beneficia de o factura mai mica pentru curentul electric”, a transmis ministrul Mediului, Mircea Fechet. ”Aplicatia Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala – Casa…