Aplicația prin care poți semnala dacă cineva aruncă gunoi ilegal De acum vom putea semnala zonele in care deșeurile sunt aruncate la intamplare. Mai multe ONG-uri au dezvoltat o aplicație care sa vina in ajutorul celor care vor sa anunțe astfel de nereguli. Aplicația se numește TrashOut și este nevoie doar de o imagine și de locația GPS, a anunțat ministrul mediului, Tanczos Barna, la Digi24. Aplicația a fost creata in contextul in care multe persoane sunt surprinse cum arunca gunoaie ilegal pe strada și chiar pe spațiile verzi. Odata semnalizate aceste ilegalitați, notificarea acestor zone cu deșeuri, prin intermediul aplicației mobile, ajunge la Garda de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

