Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 08 – 21 februarie 2021, se depun cererile de plata pentru Masura 14 „Bunastarea animalelor” -pachetul a) – plati in favoarea bunastarii porcinelor si pachetul b) – plati in favoarea bunastarii pasarilor…

- Fermierii pot depune pana pe data de 29 ianuarie deconturile sau documentele justificative aferente trimestrului IV pentru Masura 14 – „Bunastarea animalelor”, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala PNDR 2014 – 2020. „Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza beneficiarii…