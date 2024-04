Stiri pe aceeasi tema

Cu o amanare de o luna si cateva zile, iata ca este in pregatire deschiderea Campaniei 2024 de depunere de catre fermieri a cererii unice de plata la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – APIA.

DEPUNERE CERERE DE PLATA – APIA IN PERIOADA 04 APRILIE – 7 IUNIE 2024! In Campania 2024 Cererea de Plata se depune prin accesarea aplicației IPAOnline, conform Instrucțiunilor de utilizare IPA-Online (accesibile in aplicatie). Avand in vedere schimbarile intervenite in legislația europeana și naționala,…

In vreme ce fermierii asteapta semnalul privind deschiderea campaniei 2024, de depunere la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – APIA, a cererilor unice de plata, ....

An de an, difera cifrele privind numarul fermierilor desemnati de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura de (APIA) a face parte din esantionul de control, ....

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura anunta ca, incepand de vineri, rentierii pot solicita avizele anuale pentru obtinerea banilor cuveniti pentru anul 2023. Acestia se pot prezenta cu documentele necesare la sediile centrelor judetene APIA sau le pot transmite prin posta sau pe adresa…

Fermierii din Maramureeș trebuie sa știe ca Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anunțat ca amana startul Campaniei de primire a Cererilor de Plata cu cel putin 2 saptamani pentru anul in curs. APIA subliniaza ca „in acest moment se modifica legislatia europeana, in sensul modificarii/aprobarii…

Fermierii din Maramureș pot primi bani de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Instituția a anunțat ca pana la data de 14.03.2024 inclusiv, primește cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul suin și avicol…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 14.03.2024 inclusiv, primeste cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul suin si avicol in contextul crizei provocate…