Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca incepand de astazi, 22 decembrie 2020, efectueaza transa a doua de plati catre beneficiarii ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019, afectate de…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Județene, informeaza ca incepand de marți efectueaza tranșa a doua de plați catre beneficiarii ajutorului de stat acordat...

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat suma de peste 4,8 milioane de lei pentru plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, anunta agerpres . Potrivit unui comunicat al APIA, suma reprezinta diferentele aferente lunilor februarie, iunie si trimestrul al…

- APIA efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA , prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, pentru cererile depuse in luna septembrie 2020, aferente serviciilor…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata suma de aproape 1,228 milioane de lei pentru acordarea ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, in cazul cererilor depuse in luna septembrie 2020 si aferente serviciilor prestate in august 2020. Potrivit unui…

- Economie 632 de fermieri din Teleorman primesc ajutorul de stat pentru culturile infiintate in toamna lui 2019, afectate de seceta 05/10/2020 10:25 Peste 27.800 de fermieri primesc, la nivel național, ajutorul de stat pentru culturile infiintate in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica,…

- Economie Crescatorii de animale din județ au depus 13 cereri pentru subvențiile destinate sectoarelor bovin, avicol și suin 01/10/2020 12:21 Fermierii au depus pana marti, 29 septembrie, 1.155 de cereri de solicitare a ajutoarelor de stat pentru sustinerea activitatii din sectoarele bovin, avicol…

- Guvernul a stabilit valoarea sprijinului financiar pentru depozitarea privata a untului, laptelui praf degresat si a anumitor branzeturi, in cazul cererilor depuse la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 7 mai - 30 iunie 2020, informeaza Ministerului Agriculturii si…