APIA: Cererile de plată pentru motorina utilizată în agricultură se depun până la 1 februarie Cererile de plata privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, aferenta trimestrul IV al anului 2020, se pot depune pana la 1 februarie, inclusiv, a anuntat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). „Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 01 februarie 2021 inclusiv, se depun Cererile de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie 2020 (trim. IV al anului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

