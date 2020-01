Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 719.895 de fermieri au fost autorizati pentru efectuarea platilor regulare aferente anului de cerere 2019, cu suma totala de 597,2 milioane euro, incepand cu data de data de 2 decembrie si pana in prezent, informeaza marti Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Numarul…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Brașov anunța ca in aceasta perioada se efectueaza plațile catre fermierii care au depus cererea unica de plata in Campania 2019, fiind autorizați 15.661 de beneficiari. Astfel, pana la aceasta data, 12.882 de fermieri din județul Brașov au primit…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca incepand cu data de 02 Decembrie 2019 a inceput efectuarea platii regulare pentru beneficiarii care au depus cererea unica de plata in Campania 2019, autorizand la plata un numar de 55.460 fermieri cu suma totala de 17.069.104 euro,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat a finalizat vineri campania de plati in avans pentru beneficiarii care au depus cererea unica de plata in Campania 2019, iar suma totala autorizata la plata din 16 octombrie pana in prezent este de 1,335 miliarde euro. ”Prin…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata avansului pe suprafata 726.598 de fermieri, cu o suma totala de 1,276 miliarde euro, reprezentand 92,11% din numarul total al fermierilor eligibili pentru plata in avans, a anuntat, joi, institutia. Astfel, circa 971,51 milioane…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata un numar de 517.928 fermieri, cu o suma totala in valoare de 715.413.116 euro, din 16 octombrie pana in prezent, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata un numar de 517.928 fermieri, cu o suma totala in valoare de 715.413.116 euro, din 16 octombrie pana in prezent, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Din total, 561.958.064 de euro provin din Fondul European de Garantare…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca, incepand cu data de 16 octombrie si pana in prezent, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2019, a autorizat la plata un numar de 517.928 fermieri, cu o suma totala in valoare de 715.413.116 euro, astfel:561.958.064 euro…