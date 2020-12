APIA a plătit către fermieri 1,77 miliarde euro pentru Campania 2020 Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata peste 348 de milioane de euro pentru mai mult de 602.600 de fermieri in contul subventiilor pe suprafata aferente anului 2020. „Pana la acest moment s-au autorizat la plata un numar de 602.661 fermieri, reprezentand un procent de 73,42% din numarul total al fermierilor eligibili care au depus Cerere unica de plata in Campania 2020. Suma totala autorizata la plata este de 348.000.643 euro”, se arata in comunicat. Din suma totala autorizata la plata, circa 305,7 milioane euro provin din Fondul European de Garantare Agricola… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

